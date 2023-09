In una recente intervista a Entertainment Weekly il regista James Wan ha parlato di Aquaman e il regno perduto, cinecomic DC di cui è da poco approdato in rete il trailer.

Wan ha confermato che Willem Dafoe (che ha interpretato Vulko, il consigliere atlantideo di Arthur nel primo film), non comparirà nel sequel:

Willem non è in questo film, no. Parte del motivo è perché il suo programma non coincideva con il nostro. Ma questo mi ha permesso di espandere il ruolo di Atlanna. Atlanna alla fine diventa la consigliera di Arthur. Poiché Arthur non è di questo mondo, lo aiuta a capire meglio il mondo e la politica e come funzionano le cose.