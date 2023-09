Tra poche ore arriverà finalmente il primo trailer di Aquaman 2, la pellicola di James Wan con Jason Momoa in arrivo il prossimo 20 dicembre nelle sale italiane.

Per l’occasione James Wan ha parlato con EW del progetto smentendo alcune voci, chiarendone altre e evitando di pronunciarsi su altre ancora.

Il regista ha innanzitutto fatto riferimento alla nuova gestione del DC Universe affidato a James Gunn e Peter Safran:

Se vivo in una casa e iniziano a ristrutturarla, è difficile non rendermene conto, perché inizio a notare che manca il tetto, il soffitto, no? Ma la bellezza di questo film, di questo mondo di Aquaman, è che sin dall’inizio abbiamo pensato di creare un universo tutto nostro, separato. Il mio obiettivo è sempre stato dare forma a un universo dei Sette Regni, era il mio sogno, in modo tale che tutto il nostro lavoro non venisse influenzato da tutta quella roba, da tutto quel rumore.

Non ha voluto smentire, poi, che Gunn avrebbe “fatto sentire il suo peso” in fase di post-produzione, ma ha affermato che Aquaman 2 rappresenta comunque la sua visione:

Conosco James da tanto tempo, no? Siamo due ragazzi da horror, perciò sono decisamente aperto alle idee, ma alla fine questo è il mio film.

L’altra notizia smentita è quella sulle numerosi sessioni di riprese aggiuntive, spiegando che è stato necessario organizzarne tante per assecondare le agende degli attori:

La gente dice: “Oh, stanno girando così tanto!”, ma la verità è che se sommassimo tutto i giorni di riprese, non sarebbe in realtà un numero così elevato.

Ha poi sottolineato che “le riprese aggiuntive non sono una cosa negativa“, visto che sono un’occasione per inserire nuove idee. Ha ad esempio citato il secondo The Conjuring in cui in fase di riprese aggiuntive ha sostituito un demone con l’iconica suora demoniaca.

Inizialmente il film avrebbe dovuto mostrarci il Batman di Michael Keaton, poi, quando The Flash è stato rinviato, lo studio è corso ai ripari richiamando Ben Affleck sul set. L’ultima voce è che entrambi alla fine siano stati tagliati dalla pellicola:

L’aspetto più ostico iniziale era non sapere se Aquaman sarebbe uscito prima o dopo The Flash, perciò dovevamo essere preparati. In fin dei conti, la cosa migliore è che questo film non è collegato a nessuno modo agli altri.

Quanto alla possibilità che un Batman compaia nella pellicola ha poi aggiunto: “Per il momento rispondo con un ‘no comment’, ne riparliamo dopo l’uscita“.

Tra le altre voci che si è ritrovato a smentire c’è anche quella secondo cui il ruolo di Amber Heard sarebbe stato ridotto all’osso alla luce degli esiti del processo con Johnny Depp. La stessa attrice, in tribunale, aveva accusato la produzione di averla messa in secondo piano. Per James Wan non corrisponde alla verità:

Sin dall’inizio ho sempre avuto delle idee precise per questo film e le ho condivise con tutti. Il primo Aquaman riguardava il viaggio di Arthur e Mera. Il secondo ha sempre riguardato quello di Arthur e Orm. Il primo l’ho concepito come un’avventura d’azione romantica, il secondo come un’avventura d’azione di bromance.

Quanto alla possibilità di dirigere un terzo film, ha aggiunto:

Oddio, non lo so. Questo progetto mi ha preso così tanto tempo, ha richiesto così tanto della mia vita, e tutto ciò a cui voglio pensare è che ho bisogno di una lunga pausa.

Ecco una serie di nuove immagini:

Aquaman e il regno perduto arriverà nei cinema italiani il 20 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete Aquaman e il regno perduto? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

