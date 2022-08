Aquaman 2: nuovi concept del film, Jason Momoa parla di Batman e del futuro della DC Comics

Qualche ora fa, la Warner ha reso noti alcuni rinvii nelle uscite di cinecomic molto attesi, nello specifico Aquaman 2 e Shazam 2, ma ha anche svelato che due lungometraggi inizialmente previsto per HBO Max, il nuovo La Casa e The Nun 2, usciranno al cinema (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Per rendere meno amara la pillola del rinvio della release, il regista di Aquaman 2 James Wan ha deciso di pubblicare su Instagram una serie di concept art inediti della pellicola. Li trovate direttamente qua sotto:

In una chiacchierata fatta con l’Associated Press, il protagonista del kolossal Dc Comics, Jason Momoa, ha invece commentato la reunion col Bruce Wayne di Ben Affleck. Rispondendo al giornalista che gli chiedeva informazioni in merito, la star si è così espressa:

Non posso dirti nulla su questa reunion. Potrebbe esserci oppure no. E magari potrebbero esserci più o meno Batman nel film. Chi lo sa? Ti è concesso sapere molto poco.

Dalle pagine dell’Hollywood Reporter, sempre Momoa ha potuto parlare di un tema molto caldo, il futuro della DC Comics, in seguito alla fusione della Warner Bros con Discovery e tutto ciò che questo ha causato, in primis la cancellazione dell’uscita di Batgirl e l’annuncio di un non meglio identificato piano decennale per la divisione cinefumettistica della major.

Mi fido di loro e immagino che prenderanno delle giuste decisioni, io devo restare nel mio rango.

E circa la nuova data di Aquaman 2 aggiunge:

Abbiamo fatto qualcosa di straordinario è uscirà quando deve uscire. Col COVID è accaduto che tutti si sono affrettati ad andare incontro a delle scadenze, ma per quel che ci riguarda, sappiamo che deve uscire in un periodo in cui tutti sono pronti a tornare al cinema, quindi… grazie Tom Cruise!

Un chiaro riferimento quello fatto da Jason Momoa, al trionfale successo di Top Gun: Maverick avvenuto nonostante i tanti rinvii della pellicola.

Poi, sempre su Aquaman 2, aggiunge:

Abbiamo scritto una storia grandiosa. Sono stato uno degli autori, nel minuto stesso in cui abbiamo finito il primo film ho proposto una bozza di 50 pagine per il secondo che hanno apprezzato e impiegato. Ci ho messo il mio cuore perché sono molto legato a questo personaggio che ormai ho interpretato in quattro film.

Personaggio che, ammette l’attore, continuerà a interpretare finché il pubblico lo vorrà.

Aquaman 2 sarà nei cinema il 25 dicembre del 2023.

