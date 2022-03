Nel corso della notte una serie di film DC come The Flash e Aquaman e il regno perduto sono slittati di diversi mesi, mentreè stato anticipato da giugno del 2023 a Natale 2022.

Il motivo, secondo la stampa, è da attribuirsi a “ritardi nella lavorazione degli effetti visivi dovuti alla pandemia”. Poche ore dopo l’annuncio, il regista James Wan ha commentato così la notizia:

Aquaman e il regno perduto uscirà il 17 marzo 2023. Al lavoro senza sosta, notte e giorno (almeno 15 ore giornaliere), sul montaggio del film dalla mia postazione casalinga. Grazie a Dio per questa grossa scrivania!

Per un film che è quasi tutto composto da effetti visivi, sono grato per il tempo aggiuntivo per dare vita a questo film. Stiamo lavorando con tecnologia rivoluzionaria e sono sconvolto dai primi test arrivati. Sono cautamente ottimista ed elettrizzato, non vedo l’ora di condividerlo con voi a tempo debito.