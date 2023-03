Il potente discorso di Arnold Schwarzenegger contro l’antisemitismo e i crimini d’odio: “È il sentiero dei deboli”

Arnold Schwarzenegger ha pubblicato su YouTube un video in cui affronta il tema dei crimini d’odio e dell’antisemitismo imperanti negli Stati Uniti.

Si rivolge, dando dei “perdenti”, a tutti coloro che stanno commettendo o pensano di commettere crimini del genere e a qualsiasi persona odi il prossimo per via “della sua religione, del colore della sua pelle o del suo gender”, aggiungendo anche che, però, tiene pure a queste persone e, per questo, le invita a intraprendere un altro percorso.

Il suo discorso parte ricordando la visita fatta qualche mese fa al Campo di concentramento di Auschwitz dove “Più di un milione di persone, comprese donne e bambini, vennero brutalmente uccisi solo perché erano ebrei”.

Se ti ritrovi a domandarti se il percorso dell’odio possa avere senso per te per una ragione o per l’altra o se, addirittura, ti avvolgi nella bandiera stessa dell’odio, voglio mostrarti dove porta. Ho visto così tante persone gettare via i loro futuro per perseguire ideali d’odio. Per questo vi voglio parlare prima che tu vada incontro ai rimpianti che troverai alla fine di quel percorso […] Non c’è mai stato un movimento di successo basato sull’odio. Nel corso della storia umana, l’odio è sempre stato la via più facile. È più semplice trovare dei capri espiatori per un problema rispetto al cercare di migliorare noi stessi le cose, no? Ma voglio essere chiaro: non troverete alcun successo alla fine di quella strada.

Arnold Schwarzenegger parla anche dell’esperienza di suo padre e degli altri soldati tedeschi ai tempi della Germania nazista:

Si sono ritrovati a pezzi e non solo perché avevano perso la guerra. Si erano innamorati di un’ideologia terribile e perdente. Vennero ingannati e portati su un sentiero finito in miseria. Erano stati convinti del fatto che l’unica maniera per migliorare le loro esistenze si basava sul rendere terribile quella di altre persone. È il sentiero dei deboli.

Continua poi:

Nonostante tutte le cose su cui potremmo trovarci in disaccordo – i miei amici potrebbero dirmi “Arnold, non parlare con questa gente, non vale la pena” – non m’interessa. Tengo anche a voi. Penso che possiate diventare persone degne. So che nessuna persona è perfetta. E so bene come le persone possano finire vittime della trappola del pregiudizio e dell’odio. Odiare è più facile che imparare ed è più semplice, è più facile quando qualcuno ti sfida a provare sentimenti feriti andando a trovare una camera d’eco dove ti viene detto che tu hai ragione e gli altri torto. Ma non importa quanto lontano ti sei spinto. Hai sempre la possibilità di scegliere una vita fatta di forza d’animo, ma prima devi vincere la guerra contro te stesso. L’altra strada è quella semplice, quella in cui non devi cambiare nulla e tutto quello che non funziona della tua vita è colpa di qualche altra persona. Ma è la via dei deboli. Finirai a pezzi. E non voglio che tu debba attraversare tutto questo.

Ecco, a seguire, il video integrale:

