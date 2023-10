Prima della definitiva affermazione avvenuta con Terminator di James Cameron nel 1984, la carriera cinematografica di Arnold Schwarzenegger venne inaugurata da Conan il Barbaro, l’epico fantasy del 1982 diretto da John Milius ispirato al personaggio ideato da Robert Erwin Howard.

In un estratto pubblicato da Insider dal nuovo libro di memorie di Arnold Schwarzenegger intitolato Be Useful: Seven tools for life, possiamo scoprire qualche aneddoto di lavorazione proprio di Conan. Una produzione fatta di riprese particolarmente dure in cui la star allora in ascesa dovette fare “cose terribili” sul set.

(Durante la lavorazione di Conan) ho imparato a cavalcare cavalli, cammelli ed elefanti. Ho imparato a saltare da grandi rocce, ho appreso come arrampicarmi e oscillare da lunghe corde, come cadere da altezze non indifferenti. Fondamentalmente, ho frequentato un’altra scuola professionale, questa volta per aspiranti eroi d’azione. Poi, in aggiunta a tutto questo, il regista John Milius mi faceva fare un sacco di cose terribili. Ho strisciato tra le rocce, ripresa dopo ripresa, finché i miei avambracci sanguinavano. Ho corso via da cani selvatici che sono riusciti a prendermi e trascinarmi in un cespuglio spinoso. Ho morso un avvoltoio vero e morto, una cosa che richiedeva che mi sciacquassi la bocca con alcol dopo ogni ripresa: PETA sarebbe andata a nozze con quella situazione. Nei primi giorni di riprese, mi sono fatto una profonda ferita sulla schiena che ha richiesto quaranta punti di sutura.

Al netto della dura esperienza, Arnold Schwarzenegger è poi tornato nei panni del personaggio in Conan il distruttore, uscito lo stesso anno di Terminator.

Vi ricordiamo che, qualche settimana fa, è arrivata su Netflix una docuserie dedicata alla vita della star dal titolo “Arnold” (LEGGI LA RECENSIONE).

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: Insider

Classifiche consigliate