Quella fra Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone è stata una faida al cui confronto quella fra Vin Diesel e The Rock sembra un litigio fra bambini dell’asilo.

I due sovrani indiscussi del cinema action anni ottanta e novanta sono stati acerrimi rivali per quasi 20 anni. Due decenni in cui si sono sfidati a suon di muscoli ipertrofici, film action spettacolari e divertenti boicottaggi, come quella volta che Arnold Schwarzenegger ingannò Sylvester Stallone per fargli prendere parte a “Fermati, o mamma spara” (ECCO I DETTAGLI) regalandogli un indimenticabile flop.

Poi col passare del tempo, i due sono diventati soci in affari e amici inseparabili.

Ospite di Graham Norton, Arnold Schwarzenegger ha ammesso che, all’epoca, la faida con Sylvester Stallone andò completamente fuori controllo e che, all’apice della cosa, tentavano deliberatamente di sabotarsi reciprocamente.

Anche i nostri stessi DNA si odiavano! Eravamo rivali cinematografici, ma portavamo la competizione all’estremo: ognuno di noi doveva avere il corpo migliore, dovevamo uccidere più persone nei nostri film e dovevamo avere le armi più grandi. La situazione andò del tutto fuori controllo e abbiamo cercato di sabotarci a vicenda. Poi, quando entrambi abbiamo investito nella catena di Planet Hollywood, abbiamo iniziato a volare insieme in giro per il mondo per promuoverlo e siamo diventati fantastici amici. Sly è una persona fantastica e adesso siamo inseparabili.

Di recente, anche Sylvester Stallone ha riflettuto sulla sfida con Arnold Schwarzenegger nel corso di un intervento presente in Arnold, la serie dedicata alla vita della star disponibile su Netflix (LEGGI LA RECENSIONE). L’interprete di Rocky e Rambo ammette che il rivale “Era superiore. Aveva tutto quello che serviva. Aveva il corpo. Aveva la forza.” (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

FONTE: Graham Norton su YouTube

