Il cinema d’azione degli anno ottanta è stato indubbiamente definito dalla “sfida” muscolare fra Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.

I due, che sono praticamente da sempre amici fuori dal set, hanno combattuto a suon d’incassi, muscoli ipertrofici e qualche piccolo inganno, come quella volta che Arnold Schwarzenegger ha “gabbato” Sylvester Stallone per farlo partecipare al discutibile Fermati o mamma spara (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Il risultato? Una delle competizioni più esaltanti di sempre nella storia della settima arte.

Nella serie dedicata alla vita di Arnold Schwarzenegger arrivata da qualche giorno su Netflix (LEGGI LA RECENSIONE), all’interno dell’episodio dedicato a come l’ex bodybuilder ha sfondato a Hollywood, comprare anche Sylvester Stallone che ha modo di parlare della sfida cinematografica col collega e sui differenti approcci che hanno avuto nell’edificare il loro status di leggende dell’action:

Gli anni ’80 sono stati un periodo molto interessante perché il concetto di “vero eroe d’azione” non era ancora stato definito. Fino a quel momento, l’azione si limitava a inseguimenti in macchina come in Bullitt o Il braccio violento della legge e i film si basavano principalmente sull’intelletto, sull’insinuazione e sul dialogo verbale.