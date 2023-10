Grazie al nuovo libro di memorie di Arnold Schwarzenegger intitolato Be Useful: Seven tools for life e all’estratto pubblicato da Insider, arriva un interessante aneddoto sulla maniera tramite la quale l’ex culturista austriaco si è preparato a interpretare il letale e inarrestabile T-800 in Terminator di James Cameron.

Arnold Schwarzenegger racconta che, per padroneggiare al meglio i vari stunt che doveva fare con le armi, si era esercitato bendato per riuscire a risultare perfettamente credibile nei panni di una macchina programmata per compiere determinate azioni e movimenti senza in toppi di sorta.

In Terminator dovevo diventare una macchina: mi bendavo fino a quando non riuscivo a fare ogni stunt con le armi a occhi chiusi, e ho sparato così tanti colpi al poligono da non battere più ciglio quando il mio fucile veniva sparato. In Terminator 2 ho fatto così tanta pratica con la ricarica del fucile effettuata con la rotazione dell’arma che le mie nocche sanguinavano per quello che si è tradotto in due secondi di tempo sullo schermo. Non mi sono lamentato.

Arnold Schwarzenegger era un sbruffone: i ricordi di Linda Hamilton

Nella docuserie dedicata alla vita della star dal titolo “Arnold” (LEGGI LA RECENSIONE) arrivata su Netflix qualche mese fa, nella puntata dedicata all’ascesa hollywodiana di Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton ricorda i dubbi iniziali sul collega avuti al tempo del primo Terminator:

Per la sottoscritta era solo un altro lavoro come qualsiasi altro. Non pensavo che fosse migliore rispetto ad altri script che avevo letto. Non avevo chissà quale indizio sulla sua validità. Era un film a basso budget ed eravamo tutti abbastanza inesperti. Avevo sicuramente un buon quantitativo di dubbi. Secondo la nostra arrogante opinione, Arnold [Schwarzenegger] era uno sbruffone. Un culturista che fingeva di essere attore. Ma dato che ero curiosa, mi sono messa da parte ad osservare Arnold che poi mi convinse. La fisicità e la rigidità, e tutte le cose che stava mettendo in pratica. Pensai: ‘OK, potrebbe funzionare’.

