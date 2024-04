Qualche giorno fa, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone sono tornati a condividere lo schermo, questa volta per uno speciale televisivo intitolato Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons.

In occasione dello speciale ovviamente si è parlato tanto della rivalità tra le due star.

“Non c’è altro modo per dirlo: è stato molto utile per la mia carriera perché avevo uno scopo, qualcosa da inseguire” ha commentato Schwarzenegger, che oggi ha 76 anni, parlando di Stallone, che ne ha 77.

L’attore di Rocky ha spiegato che con l’arrivo di Schwarzenegger “avevo finalmente qualcosa per motivarmi. Perché rappresentava un concorrente, una minaccia […] Non appena l’ho visto è stato un bang, due alpha che si scontravano“.

Schwarzenegger ha ammesso poi di esser stato “quello che ha dato il via a tutto… ho aperto la bocca, ho detto cose stupide e sono stato competitivo“.

I rivali adesso sono amici, come sottolineato durante l’intervista, quando sono stati invitati a parlare di cos’è che uno ama dell’altro.

Schwarzenegger ha ammesso di amare “la dedizione e la passione” di Stallone. “Vorrei avere la sua stessa passione per certe cose. È davvero incredibile, e probabilmente è dovuta alla sua emotività. È un tipo molto emotivo, a differenza mia. Anche io lo sono, ma non come lui“.

Stallone, invece, ammira la “stabilità” del collega:

È come una stagione che non cambia. Organizzato, preciso, riflessivo. Io non lo sono, e ha ragione. Sono molto emotivo e a volte non sono lucido, perciò faccio degli errori. Succede quando il cuore prende il sopravvento sul cervello. […] Arnold è come un giocatore di scacchi, non sai che sta facendo, ma raggiunge il suo obiettivo. E poi ha un grande cuore. Insomma, non lo pensereste di noi perché siamo “star d’azione”, ma siamo più emotivi di molti degli attori drammatici, fidatevi. Non pensate neanche per un secondo che non siamo sensibili, specialmente per il passato che abbiamo avuto.