Manca pochissimo all’inizio delle riprese di Deadpool 3, il primo film dedicato al Mercenario Chiacchierone che apparterrà all’Universo Cinematografico Marvel.

La storia ruoterà attorno a due celebri mutanti, ma in attesa del film dedicato agli X-Men facciamo il punto su tutti quelli che sono i mutanti confermati fino ad oggi dell’UCM.

Deadpool, Colosso e Wolverine

I tre personaggi appariranno sul grande schermo in Deadpool 3 (titolo provvisorio), che approderà nelle sale cinematografiche a novembre 2024. Deadpool e Colosso sono già apparsi insieme sul grande schermo, ma prima che la 20th Century Fox fosse acquisita dalla Disney.

Ms. Marvel

La rivelazione di Bruno a Kamala Khan nel finale della sesta puntata ha lasciato tutti a bocca aperta. Il ragazzo, infatti, rivela alla sua amica che lei è l’unico membro della sua famiglia ad avere poteri visto che il suo DNA presenta una mutazione. Mentre Bruno pronuncia queste parole, di sottofondo si può sentire la storica schitarrata di X-Men ’97, che tra l’altro tornerà con una serie animata prodotta da Marvel Studios.

Professor X

Dopo essere apparso nei film di X-Men della 20th Century Fox (ora Studios), anche Patrick Stewart ha fatto il balzo nell’Universo Cinematografico Marvel con un’apparizione in Doctor Strange nel multiverso della follia. Abbiamo visto solo una variante del personaggio una tantum o lo rivedremo? Per il momento non è chiaro.

Namor

Interpretato da Tenoch Huerta, Namor ha debuttato sul grande schermo in Black Panther: Wakanda Forever. Nonostante la sua storia nei fumetti, non era chiaro se il personaggio sarebbe stato un mutante anche nell’UCM. Durante la promozione del film Huerta ha confermato la cosa, mentre poi nella pellicola è lo stesso personaggio a menzionare la sua mutazione.

Scarlet Witch

Nata come “miracolo”, frutto di esperimenti (come viene detto in Avengers: Age of Ultron), Scarlet Witch potrebbe in realtà rivelarsi una mutante anche nell’Universo Cinematografico Marvel. Nella serie Disney+ WandaVision, infatti, in un flashback viene spiegato che il personaggio aveva dei poteri sin da bambina.

Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l'8 novembre del 2024 al cinema.

