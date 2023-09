Ad occuparsi delle musiche di Assassinio a Venezia, nuovo film su Hercule Poirot di e con Kenneth Branagh ora nelle sale italiane (GUARDA IL TRAILER), troviamo Hildur Guðnadóttir. In un’intervista con CB, La compositrice premio Oscar per Joker ha spiegato come il genere della pellicola, insieme al suo legame personale con il materiale di partenza, ha influenzato direttamente il suo approccio creativo.

Ecco le sue parole:

Sono una persona cresciuta con questo genere. Tutti nella mia famiglia sono grandi fan di Agatha Christie e siamo cresciuti con i thriller e le detective story. Penso che quando si è abituati a leggere questi libri, si imposta il proprio ritmo, la propria velocità e lo scenario da soli. Ho un’idea molto specifica di come penso che il genere debba suonare. È stato divertente vedere se funzionava o meno. Se il mio istinto si adattava al genere. È stato davvero divertente lavorare su un genere con cui sono letteralmente cresciuta.

Assassinio a Venezia è ispirato a Hallowe’en Party, romanzo del 1969 intitolato in italiano La strage degli innocenti, e porta Poirot in nel contesto di un mistero quasi soprannaturale.

Prodotto da 20th Century Studios, il film ha un cast ricchissimo proprio come i primi due capitoli: Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill, Kelly Reilly, al fianco di Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan e Riccardo Scamarcio.

Cosa ne pensate delle musiche di Assassinio a Venezia? Lasciate un commento se lo avete visto!

