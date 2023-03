Avatar 2: James Cameron ha assistito a una proiezione coi fan per raccogliere i loro “onesti” pareri

Lo scorso 16 febbraio, James Cameron e Jon Landau, rispettivamente regista e produttore di Avatar 2 (LEGGI LA RECENSIONE) hanno partecipato a una proiezione del film agli studi della Disney a Burbank alla presenza di fan che hanno visto più volte la pellicola. Lo scopo dell’evento è stato quello di raccogliere il feedback del pubblico che, secondo Cameron, contribuirà a plasmare il resto del franchise.

“Questa è una cosa che non abbiamo mai fatto, ovvero [chiederci]: ‘Come possiamo rendere il prossimo film ancora migliore per i fan?’ Andiamo a parlare con loro, scopriamo cosa vi passa per la testa“, ha detto Cameron introducendo il suo intervento. In seguito, ha chiarito di non essere alla ricerca di elogi e pacche sulle spalle: “Potete essere totalmente onesti con noi, non si tratta solo di dirci le cose che vogliamo sentire. Si tratta di dirci le cose su cui… dobbiamo lavorare di più“.

Cameron e Landau sono dunque rimasti a parlare col pubblico per più di un’ora, rispondendo direttamente alle loro domande sulla realizzazione del film. Uno dei presenti racconta:

Non ho mai visto un regista chiedere questo tipo di feedback al pubblico, che ha chiaramente preso sul serio. Ha anche scherzato su alcuni errori di trama che ha dovuto affrontare nel film e su come la trama sia cambiata costantemente durante il montaggio per cercare di trovare ciò che funzionava. Credo davvero che questa esperienza sia stata unica e speciale e, come ha detto James Cameron, riuniamoci tra due anni e vediamo se le nostre idee e i nostri feedback hanno [contribuito a] realizzare il film.

Concludendo l’evento, Cameron infatti ha dichiarato di voler tenere traccia di tutti i presenti in sala in modo che possano riorganizzarsi dopo l’uscita del prossimo capitolo, il 20 dicembre 2024. “Voglio solo assicurarvi che con il vostro impegno qui stasera avete apportato un miglioramento significativo a Avatar 3 e oltre“.

Potete sentire la registrazione dell’intervento di Cameron e Landau nel video qui sotto:

