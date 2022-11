Avatar: La via dell’acqua, James Cameron descrive 4 scene chiave

Avatar: la via dell'acqua

James Cameron ha descritto per Entertainment Weekly 4 scene chiave di Avatar: La via dell’acqua, il kolossal in arrivo a dicembre nelle sale di tutto il mondo.

Il regista ha definito i prossimi sequel come “una saga unica se vista interamente, ma ogni film ha una sua storia e un suo finale in maniera autonoma“.

Ha poi svelato alcuni dettagli su alcuni momenti critici della pellicola.

Vita in acqua

“Qui vediamo, essenzialmente, personaggi che sono un po’ pesci fuor d’acqua” ha commentato Cameron, “o come li chiamiamo tra noi sceneggiatori, i ‘non-pesci in acqua’. Kiri è una di questi personaggi“.

A interpretarla c’è Sigourney Weaver, che veste i panni di una 15enne, figlia adottiva di Jake e Neytiri. Cameron ha spiegato che Kiri è una Na’vi concepita naturalmente, ma nata dall’avatar morto di Grace.

Nella sequenza, tutti i bambini della famiglia Sully — tra cui Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuk (Trinity Bliss), e l’umano adottivo Spider (Jack Champion) — saltano nell’oceano per la prima volta e scoprono le sue meraviglie.

In volo

Cos’è che spinge la famiglia di Jake al di fuori delle loro foreste verso l’oceano? In questa sequenza vediamo i due genitori protagonisti a dorso dei loro banshee, in compagnia del figlio maggiore Neteyam, che volano attorno alle montagne fluttuanti. Una chiamata preoccupata di uno dei loro figli li spingerà all’azione: “E la storia avrà ha inizio” ha spiegato il regista.

Una nuova tribù

Con l’oceano in gioco conosceremo i Metkayina, un clan di Na’vi che abita in acque basse.

Ronal (Kate Winslet) e Tonowari (Cliff Curtis) sono i capi di questa tribù. Nella scena vediamo Ronal incinta sullo sfondo mentre Tonowari spiega un aspetto importante della loro cultura. I tatuaggi sono ispirati alle culture polinesiane e melanesiane e simboleggiano la loro autorità.

“[Jake] lo conosce” ha spiegato Cameron, “ma non ha mai trascorso del tempo nel suo villaggio. Quindi c’è tensione tra di loro. Si rispettano, ma Jake sta chiedendo qualcosa di piuttosto pericoloso per Tonowari”.

Le ferite dei Titani

Tra le nuove creature presentate dal film ci sono i tulkun, che assomigliano alle balene terrestri. “Trattiamo i tulkun come personaggi veri e propri” ha spiegato Cameron. “Sono animali che hanno un certo grado di coscienza e cultura. Sono intelligenti e anche estremamente comunicativi“.

In questa sequenza, mostrata alla fine dei titoli di coda della riedizione di Avatar qualche settimana fa, vedremo una di queste creature ferita e piena di cicatrici. Il motivo lo scopriremo nella pellicola.

Avatar: La via dell’acqua sarà al cinema in Italia il 14 dicembre.

Avatar: La via dell'acqua sarà al cinema in Italia il 14 dicembre.

