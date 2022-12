Avatar 2: James Cameron voleva evitare l’effetto Strangers Things con “adolescenti che sembrano ventisettenni”

Uno dei motivi per cui James Cameron era deciso a girare Avatar 2, Avatar 3 e una parte di Avatar 4 in contemporanea era evitare che gli attori più giovani crescessero troppo tra un film e l’altro.

Trinity Jo-Li Bliss aveva 7 anni quando è stata scelta per interpretare Tuk e ora ne ha 13, mentre Jack Champion – il volto di Spider – ne aveva 12 e “cresceva a vista d’occhio” stando al regista.

Il regista voleva evitare “l’effetto Stranger Things”, come raccontato a EW:

Amo Stranger Things, ma se non avessimo fatto così avremmo avuto l’effetto Stranger Things, dove dei liceali sembrano dei ventisettenni. Amo la serie, lo capisco, c’è la sospensione dell’incredulità. I personaggi sono belli, ma non so se mi spiego…