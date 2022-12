Avatar 2, James Cameron non è preoccupato che il film possa rivelarsi un flop

La carriera di James Cameron è caratterizzata (quasi) sempre da trionfi al box-office, ma nonostante questo (o forse proprio per questo) non manca chi spera sempre che il suo prossimo lavoro, in questo caso Avatar – La via dell’acqua, possa rivelarsi un flop.

Una “schadenfreude” di cui il regista pare però non curarsi affatto, consapevole di essere in sintonia coi gusti del pubblico. Ecco le sue parole, concesse a Variety:

Che [Avatar 2] faccia fiasco? Non me ne preoccupo. Non credo che tutto ciò che si fa artisticamente nella vita debba essere determinato dai troll e dai detrattori. Si va semplicemente dove si pensa che abbia senso. E lo fai, in un certo senso, per te stesso. Ma i miei gusti sono così generici e da operai. Non sono esoterici, i miei gusti personali. Se mi piace il mio film, so che piacerà anche ad altri. È molto semplicistico, in definitiva.

Per capire se la fiducia di James Cameron sia ben riposta, dobbiamo attendere le prossime settimane, quando Avatar -La via dell’acqua arriverà nelle sale di tutto il mondo, ma intanto le prime, entusiastiche, reazioni della stampa sembrano dargli conferma. Vi ricordiamo che il film arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre e in quelle americane il 16 dicembre.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

FONTE: Variety