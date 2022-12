Avatar 2, James Cameron spiega le similitudini col Signore degli Anelli e Star Wars

Avatar 2 di James Cameron (LEGGI LA RECENSIONE) è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche dopo un’attesa durata la bellezza di tredici anni.

Nel corso di una chiacchierata fatta da James Cameron e Robert Rodriguez sulle pagine di Variety, il primo ha potuto spiegare dove risiedano le somiglianze fra Avatar 2, e il mondo di questo franchise nel complesso, e altre saghe come quelle di Star Wars e del Signore degli Anelli:

È difficile raccontare una storia fatta di tanti personaggi perché si corre il rischio di non riuscire a metterli tutti a fuoco. Ma ho deciso di accettare questa sfida. C’è questo panorama epico fatto a suoa volta di narrazione epica. Ho cercato di emulare l’universo di Star Wars o del Signore degli Anelli. Creare un mondo che avesse concretezza e in cui le persone possono tornare, divertendosi ogni volta. Ho cercato d’ispirarmi a qualcosa tipo Gli Anelli del Potere, con tutte queste storyline diverse e personaggi interessanti. Ma loro avevano una guida. Io no. Ho dovuto scrivere il mio Silmarillion, il mio Signore degli Anelli personale sotto forma di annotazioni. Ma sapevo anche di non volerlo fare da solo. Sapevo che avrei realizzato più film per questo ho creato questa writer’s room come si farebbe per una serie Tv.