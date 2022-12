Avatar 2: Kate Winslet sulla reunion con James Cameron e le cose che ama di più di Titanic

Durante il press tour di Avatar 2, Kate Winslet ha parlato di questa reunion professionale con James Cameron in arrivo al cinema ben 24 anni dopo l’uscita di Titanic.

L’attrice spiega:

Me lo ha semplicemente chiesto e poi, personalmente, ho amato moltissimo il primo Avatar. L’ho amato tantissimo come tutti. Poi sai, Jim è uno scrittore incredibile che tratteggia questi personaggi femminili così forti, è stato uno dei primi a farlo. Quando mi ha descritto il personaggio che avrei dovuto interpretare, Ronal, me l’ha dipinta come questa sorta di guerriera che, per la sua tribù acquatica, è quasi una divinità ed è stata davvero musica per le mie orecchie. Il pensiero d’interpretare qualcuno che era un leader in un elemento come l’acqua era importantissimo per me. Amo l’acqua.

In aggiunta a tutto ciò, l’attrice riflette anche sull’esperienza avuta con James Cameron per Titanic e cosa abbia significato per lei, personalmente e professionalmente:

Le cose che ho amato di più, in realtà, sono due. Mi ha dato delle opportunità straordinarie per lavorare con dei cast di attori sensazionali e dei registi dai quali ho potuto imparare moltissimo. Quando riesci a imparare qualcosa sul posto di lavoro, qualcosa che non sapevi fare prima, è bellissimo, perché metti nella cassetta degli attrezzi tutte queste nuove esperienze e cose che apprendi mano a mano. E questa è la prima cosa. Ma la seconda cosa che quel film mi ha dato è stata non solo la libertà di scelta creativa in materia di lavoro e di scelta dei personaggi, ma anche quella di non lavorare in quanto madre. Una cosa che, per me, è stata importantissima mentre crescevo la mia famiglia. Sono estremamente grata verso quel film che mi ha concesso il lusso di avere una vita personale e una professionale e di riuscire a metterle in equilibrio, che è sempre complicato. Ho avuto la possibilità di plasmare la mia strada e sarò sempre immensamente grata di questo.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

