Avatar 2: ecco in cosa i Tulkun presenti nel film sono simili alle vere balene

In Avatar 2 facciamo la conoscenza dei Tulkun, creature marine simili alle nostre balene, tra cui Payakan, con cui il figlio di Jake Sully fa amicizia.

In un’intervista con GQ, Carl Safina, noto oceanografo, ha rivelato che il contatto tra l’essere umano e questo animale può accadere anche nella realtà, raccontando la propria esperienza con un orca di nome Luna e un altro beluga, incontrati al largo delle coste della Columbia Britannica, in Canada. Ecco le sue parole:

Luna visitava le barche, la gente la accarezzava. Aveva una vena giocosa: poteva avvicinarsi a una barca a vela di 9 metri e darle un grosso spintone, ma si avvicinava ai kayak e li strattonava appena, sembrando capire perfettamente quali fossero le tolleranze di questi due tipi di imbarcazioni… Il beluga seguiva la mia barca. Se la toccavo o entravo in acqua, si eccitava molto e iniziava a nuotare tutt’intorno, a nuotare più velocemente e a tornare continuamente indietro. L’unica parola che posso usare per questo tipo di eccitazione è: si stavano godendo l’incontro… Queste balene sono animali davvero molto sociali e hanno bisogno di legami sociali in un modo che probabilmente è lo stesso che hanno gli esseri umani. Nel caso di Luna e del beluga, si trattava di balene sperdute che avevano bisogno di un contatto sociale. Hanno bisogno di un qualche tipo di relazione. In un caso normale, probabilmente loro formerebbero dei veri e propri legami con altre balene.