Avatar: la via dell'acqua

Dopo il boom di visualizzazioni in streaming, Avatar: La via dell’acqua segna un altro grandissimo successo, questa volta nelle vendite digitali.

In occasione della più recente riunione della Disney con gli azionisti, infatti, è stato confermato che il film di James Cameron sta per diventare a tutti gli effetti il più acquistato in digitale della compagnia negli Stati Uniti. La notizia arriva a pochi giorni dal medesimo record raggiunto nel Regno Unito.

Ricordiamo che il film di James Cameron è arrivato in home video sei mesi dopo la distribuzione al cinema, una finestra molto ampia rispetto a quello a cui ci aveva abituati la Disney in questi anni post-pandemici, ed è dovuta senza dubbio al grandissimo successo del film al cinema (e agli accordi presi con James Cameron).

