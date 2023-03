Michelle Rodriguez ha una certa dimestichezza con personaggi che ritornano dalla tomba, ma, a quanto pare, ha messo in chiaro con James Cameron di non avere alcuna intenzione di tornare in Avatar 3 e relativi sequel.

In un profilo che le è stato dedicato per la promozione stampa di Dungeons & Dragons (LEGGI LA RECENSIONE), Michelle Rodriguez, il cui personaggio, Trudy Chacón, moriva nel primo Avatar nel tentativo di aiutare i Na’vi nella battaglia contro gli invasori umani di Pandora, spiega che interpretare per l’ennesima volta una morta che “risorge” sarebbe eccessivo.

Amico, di recente ho visto Jim Cameron che mi ha detto “Sai stavo pensando ‘E se riportassi in scena Michelle?? D’altronde già altri personaggi sono ritornati nella Via dell’acqua”. Io gli ho risposto che “Non puoi farlo! È morta da martire!”. Sono già ritornata in Resident Evil, cosa che non era prevista. Sono tornata in Machete e non era previsto. Sono ritornata nei panni di Letty (in fast & Furious) e non era previsto. Non posso farlo una quarta volta, sarebbe troppo!

Poi, parlando di questi personaggi ritornati dalla tomba dice:

Non capisco, è così strano! Immagino che non sappiano cosa fare con questi personaggi che non hanno un fidanzato. “Non ha un ragazzo! La teniamo in vita o la uccidiamo?”.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda. Quelle sul terzo, analogamente, nella scheda dedicata al film.

Cosa ne pensate di quello che Michelle Rodriguez ha detto circa la sua volontà di non tornare nei sequel di Avatar? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Vanity fair

Classifiche consigliate