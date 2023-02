Avatar: ecco il bizzarro modo in cui è stata girata la scena subacquea con Jake Sully

In un video di Corridor Crew, Eric Saindon, un supervisore dei VFX di Avatar e del suo sequel (LEGGI LA RECENSIONE), ha raccontato il modo, decisamente bizzarro, in cui è stata girata la scena subacquea con Jake Sully (Sam Worthington) nel primo capitolo, evidenziando le differenze col secondo.

Ecco le sue parole:

Jake era seduto su una sedia da ufficio con le rotelle e veniva spinto nel teatro di posa per la performance capture per il primo film. [ride] E facendo così [i suoi movimenti mentre nuota], è stata un’esperienza molto diversa [con Avatar 2]. Parlando di performance capture sott’acqua, la si vede quando tutti i personaggi nuotano. Capisci che sono in acqua, perché il modo in cui le loro braccia si muovono, il modo in cui si spostano, sembra molto più reale, mentre se si trattava della tecnica Dry for Wet, c’era sempre quell’overacting, tipo “Ok, fa’ finta di essere sott’acqua!“. Non vuoi questo, Jim [Cameron] non lo permetterebbe mai, quindi mettendoli in acqua si comportano come se lo fossero davvero.