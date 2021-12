A che punto è la lavorazione dei quattro sequel di? Nel corso di un’intervista per Variety ha aggiornato un po’ sulla produzione dei seguiti ( di cui abbiamo visto oggi un’altra foto ).

Il regista ha prima di tutto confermato che la storia sarà ambientata sia su Pandora che in parte sulla Terra e ha poi spiegato:

Il secondo film è pronto, abbiamo un montaggio soddisfacente di cui stiamo definendo gli effetti visivi. Sono molto sicuro di quel film, mentre il terzo è un po’ nebuloso. È troppo lungo, non mi sono dedicato ancora a un montaggio come si deve, ma so di avere le interpretazioni giuste, che è la cosa più importante. Le riprese in performance capture sono ultimate mentre quelle dal vero sono quasi finite. Mi manca ancora un po’ con i personaggi adulti perché eravamo preoccupati che i bambini crescessero troppo.

Ha poi aggiunto:

Abbiamo mischiato le riprese del secondo e del terzo film sulla base delle scene e degli ambienti. Ho proposto di trattarli come una miniserie da sei ore, girando contemporaneamente i due film. […] La disponibilità degli attori ha rappresentato un altro problema, perché in alcuni casi abbiamo girato il secondo, il terzo film e addirittura una parte del quarto. Ripeto, dovevo girare il più tempo con i bambini, perché cresceranno solamente a pagina 25 del quarto film. Perciò avevo bisogno di coprire fino a quel punto, rimandando poi il resto.

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

