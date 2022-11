Avatar: la via dell’acqua, ecco il playset LEGO del sottomarino Mako

LEGO ha diffuso sul suo sito ufficiale le immagini di un nuovo set dedicato a Avatar: la via dell’acqua, atteso film di James Cameron in arrivo nelle sale a dicembre.

Il playset in questione ci offre uno sguardo al sottomarino Mako.

Trovate le immagini del prodotto qua sotto insieme alla descrizione ufficiale:

Stupisci tutti i fan di Avatar con questo playset Sottomarino Mako LEGO® Avatar (75577) 9+. Il sottomarino è ricco di dettagli tratti da “Avatar: La via dell’acqua” ed è dotato di fantastiche funzioni, tra cui 2 cabine di pilotaggio apribili e 3 propulsori mobili. Il set include anche le minifigure di Neteyam, Ao’nung, Spider e RDA Quaritch e 3 ambientazioni con fondale marino di Pandora ricoperto di coralli.

Un’esperienza immersiva

Questo set giocattolo costruibile include una guida alla costruzione illustrata, facile da seguire, e l’app LEGO Builder, un assistente digitale per la costruzione, con strumenti intuitivi di zoom e rotazione che permettono di visualizzare il modello da tutte le angolazioni mentre viene costruito.

Per i bambini e i fan dei film Avatar

I set LEGO Avatar contengono veicoli, macchine, animali, creature e personaggi iconici in suggestive ambientazioni naturali “aliene”. Sono perfetti per il gioco immaginativo e l’esposizione in quanto i modelli possono essere messi in posa per creare un display dinamico. Colleziona e combina i set LEGO Avatar per ampliare le possibilità di gioco o costruisci la tua versione di Pandora. Cosa c’è nella confezione? Tutto il necessario per creare un sottomarino Avatar Mako giocattolo, 3 ambientazioni coralline dell’oceano di Pandora, con una grotta, e le minifigure di Neteyam, Ao’nung, Spider e RDA Quaritch

Vi ricordiamo infatti che al momento i progetti per la saga di Avatar prevendono di arrivare fino al capitolo 5. Il terzo film, in arrivo a Natale 2024, è già stato completato da Cameron, gli altri due sequel, già scritti, verranno girati in seguito, anche in questo caso insieme. Recentemente, il regista ha però dichiarato che potrebbe affidarne a qualcun altro l’incarico: in questo articolo tutti i dettagli.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

Cosa ne pensate e quanto attendete Avatar 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Trovate tutte le notizie su Avatar 2 nella nostra scheda del film.

FONTE: LEGO