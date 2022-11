Avatar: la via dell’acqua, svelato il colossale budget del film di James Cameron

Se, già in condizioni normali, non è semplice capire – e carpire – i segreti finanziari dei blockbuster hollywoodiani, con un film come Avatar: la via dell’acqua, in sviluppo sostanzialmente da quando il primo film della saga è arrivato nei cinema nel 2009, la cosa diventa anche più complicata per via degli intricati meccanismi finanziari delle major.

Qualche giorno fa James Cameron, parlando degli incassi della pellicola, aveva affermato che per superare il punto di pareggio, Avatar: la via dell’acqua dovrà incassare più di due miliardi di dollari (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Quello che non era chiaro era se il regista stava considerando solo il budget del film di prossima uscita o quello dell’intera operazione che dovrebbe portare in sala dai due ai quattro sequel. Una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno al miliardo di dollari.

Nell’articolo dell’Hollywood Reporter che segnalava l’uscita cinese di Avatar: la via dell’acqua (ECCO TUTTI I DETTAGLI) leggiamo anche che, secondo le fonti interpellate dall’autorevole testata, il cartellino del prezzo del lungometraggio è estremamente elevato: dovrebbe spaziare fra i 350 e i 400 milioni di dollari. Se confermato, si tratterebbe di un budget analogo a quello di Avengers: Endgame. Il kolossal dei Marvel Studios dovrebbe difatti essere costato tra i 356 e i 400 milioni di dollari.

Ora non resta altro che scoprire se il botteghino del film di James Cameron riuscirà ad essere altrettanto florido…

Avatar 2 arriverà poi nelle sale italiane il 14 dicembre e in quelle americane il 16 dicembre.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

FONTE: Hollywood Reporter