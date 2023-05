Non è la prima volta che Matt Damon parla di quando ha rifiutato di partecipare al primo Avatar di James Cameron. Il regista aveva difatti pensato a lui per la parte di Jake poi andata a Sam Worthington e gli aveva promesso anche una percentuale molto ricca: il 10% degli incassi (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ospite, insieme a Zoe Saldana, di un’intervista con Entertainment Tonight a margine della nuova campagna di Stella Artois di cui sono testimonial, Matt Damon è potuto tornare a parlare della mancata partecipazione ad Avatar definendo la sua scelta, di fronte a quella che della saga è co-protagonista, come “la cosa più stupida che un attore abbia mai fatto”.

Zoe Saldana gli dice poi “Ma non mi pare che la tua carriera ne abbia sofferto, fidati”.

Cosa alla quale Matt Damon ribatte scherzando:

L’attrice, anche lei con piglio scherzoso, prosegue:

Guarda, non l’avevo mica pianificato, fidati. Mi sono sentita fortunatissima per essere stata scelta, avevo lavorato davvero sodo per l’audizione. Mica sono Matt Damon io! Io gli Avatar non li rifiuto!

Matt Damon nota poi che:

Durante la promozione di Avatar 2, anche James Cameron è tornato a parlare dell’affare “Matt Damon” spiegando di volergli offrire un cameo per riportare equilibrio, ma specificando che, questa volta, non gli offrirà alcuna percentuale sugli incassi. Questa la sua dichiarazione:

Matt Damon continua a disperarsi per aver perso il 10% dei profitti di Avatar, ma mi viene da dirgli “Matt, sei una delle più grandi star al mondo, devi superare questa cosa!”. Aveva da fare un altro Bourne, che è stata la sua rampa di lancio, e non poteva fare niente in merito. Dovette rinunciare a malincuore. Avatar deve avere un cammeo di Matt Damon, dobbiamo farlo per riportare l’equilibrio. Ma non si beccherà il 10% dei profitti, neanche per il ca**o!”.