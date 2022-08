Avengers: Endgame è una pellicola che è entrata rapidissimamente nell’immaginario collettivo e non bisogna restare stupiti più di tanto se, a distanza di tre anni dall’uscita nei cinema, i fratelli Russo finiscano per parlare spesso e volentieri del kolossal Marvel Studios.

I due filmmaker, che di recente sono arrivati in streaming su Netflix con The Gray Man, l’action con Chris Evans e Ryan Gosling, hanno potuto parlare di Avengers: Endgame durante la loro apparizione al celeberrimo podcast di Josh Horowitz Happy, Sad, Confused. In questa sede hanno potuto raccontare un aneddoto relativo ai piani iniziali e preliminari di Kevin Feige per il finale della pellicola. Secondo quanto raccontato dai Russo, il boss dei Marvel Studios aveva in mente un epilogo ben più brutale di quello effettivamente realizzato, uno in cui avremmo visto morire tutti gli Avenger originali.

Joe Russo spiega:

Kevin aveva proposto, a un certo punto, di eliminare tutti gli Avengers originali. Dal nostro punto di vista sarebbe stato troppo aggressivo e troppo ostico da processare da parte del pubblico. Vedere, nel corso della pellicola, uno o due personaggi che si sacrificano permette all’azione di prendersi una pausa e al pubblico di avere una catarsi per poi proseguire con la narrazione e un’ulteriore catarsi. Kevin aveva avuto quest’idea in stile finale nella fornace di Toy Story 3 in cui tutti loro dovevano sacrificarsi per la salvezza dell’universo mentre noi pensavamo di non dover impostare la narrazione su un qualcosa di questa portata, quindi non eravamo sicuro al 100% di come avrebbe funzionato la matematica alla base.

Anthony Russo specifica:

Si trattava dei primissimi giorni di lavorazione, non è mai stata un’idea inserita in una qualche stesura della sceneggiatura.

Trovate tutte le informazioni su Avengers: Endgame nella scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Happy Sad Confused su Twitter