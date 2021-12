Adam McKay è pronto a dirigere il suo prossimo film, e al suo fianco avrà un colosso: è infatti Apple ad aggiudicarsi la distribuzione di, la nuova commedia basata sulla vera storia di Elizabeth Holmes , che verrà interpretata da Jennifer Lawrence. La cosa non stupisce, visto che il colosso della tecnologia ha un accordo first-look pluriennale con la casa di produzione di McKay, la Hyberobject Industries.

McKay scriverà, dirigerà e produrrà la pellicola, e Apple Studios la produrrà assieme a Legendary Pictures. Tratto da Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley, libro inchiesta scritto dal vincitore del Pulitzer John Carreyrou, Bad Blood racconterà la rapidissima ascesa e caduta di Elizabeth Holmes, classe 1984, fondatrice e amministratrice di Theranos, società che si vantava di poter rivoluzionare gli esami di laboratorio usando volumi piccolissimi del sangue. Nel 2015 l’azienda venne valutata 9 miliardi di dollari, e la Holmes divenne una delle più giovani miliardarie “fatte da sé” della storia americana. Un anno dopo, travolta dalle inchieste su potenziali frodi e dalle indagini giornalistiche, la ragazza venne valutata zero dollari. Nel 2018 la Holmes è finita sotto accusa, e il caso prosegue tutt’ora presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a San José: potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere.

In attesa di questo nuovo film, è appena uscito al cinema Don’t Look Up, che vede sempre Jennifer Lawrence tra i protagonisti. Il 24 dicembre la pellicola prodotta da Netflix uscirà sulla piattaforma streaming.

Fonte: Variety