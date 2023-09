Dopo Il buono, il brutto, il cattivo, un altro film cult passa sotto il vaglio dello storico Garry Adelman. Anche Balla coi lupi, western diretto e interpretato da Kevin Costner, è ambientato durante la Guerra Civile americana e, all’inizio della storia, vediamo il protagonista, ferito ad una gamba durante sanguinoso conflitto, che decide di buttarsi tra le linee nemiche.

Parlando della rappresentazione del campo di battaglia, lo storico sottolinea:

Se mi trovo in un campo aperto, sarei felicissimo di avere metà del mio corpo coperto dalle doghe di una recinzione. Preferirei un grosso masso, non fraintendetemi, ma mi accontenterò di qualsiasi cosa che mi dia più possibilità di vivere e che dia alle mie truppe maggiori possibilità di respingere il nemico.

Una volta capita la portata delle armi, queste possono essere straordinariamente precise, ma colpire lateralmente un bersaglio in movimento probabilmente non è facile per nessuno, tranne che per i migliori tiratori. Certamente è possibile, ma è improbabile, che possa farcela attraverso una tale tempesta di proiettili. Avrebbero potuto colpire [il personaggio di Costner] mentre riposava; era sicuramente a portata di moschetto in quel momento, ma la Guerra Civile ha prodotto centinaia di esempi di pensiero come “quell’uomo è troppo coraggioso, non sparategli”, quindi c’erano gentilezza e onore.