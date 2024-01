La scorsa domenica, Billie Eilish ha vinto, insieme al fratello Finneas O’Connell, il Golden Globe per la miglior canzone origine con What Was I Made For?, brano presente nel film Barbie (SCOPRI TUTTI I VINCITORI). Nel discorso di accettazione del premio, l’artista ha dichiarato:

È stato esattamente un anno fa, circa, che ci è stato mostrato il film, e in quel momento ero davvero molto infelice e depressa. E scrivere quella canzone un po’ mi ha salvato. E un anno dopo, eccoci qui. È davvero surreale e mi sento incredibilmente fortunata e grata. Non mi aspettavo questo momento. Grazie a mio fratello Finneas. È grazie a te che sono quello che sono. Voglio ringraziare Greta [Gerwig, regista del film] e Noah [Baumbach, co-sceneggiatore] per aver realizzato questo film incredibile. Voglio ringraziare Margot [Robbie, protagonista] per essere la Margot che conosciamo e amiamo.

Prima di scendere dal palco, si è poi rivolta ai suoi colleghi nominati nella categoria e a tutti i presenti: “Mi spaventate a morte, tutti in questa stanza. Ma vi ringrazio tantissimo. Questo significa molto per me“.

Potete vedere il video del discorso qui sotto:

Trovate tutte le informazioni su Barbie nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok!

Cosa ne pensate della canzone di Billie Eilish in Barbie? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate