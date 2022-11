Barbie, Greta Gerwig era terrorizzata all’idea di lavorare al film: “È così che nascono le cose migliori”

Greta Gerwig ha parlato con Dua Lipa in un episodio del suo podcast At Your Service di Barbie, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling in arrivo l’anno prossimo.

“È stato terrificante” ha detto sul momento in cui ha iniziato a lavorare al progetto. “Quando tutto è possibile inizi a provare quella sensazione. Ho avuto le vertigini quando ho cominciato a scriverlo, non avevo idea di quale dovesse essere la storia, non sapevo dove cominciare”.

Ha poi ammesso di aver accolto il “terrore” in questione:

Solitamente è lì che nascono le cose migliori, dal terrore. Qualunque cosa ti faccia pensare: “Potrebbe porre fine alla mia carriera”.

Gerwig ha poi sottolineato che i dirigenti della Mattel sono stati dei “collaboratori splendidi” e le hanno concesso “fiducia e libertà” in modo molto raro.

Barbie arriverà al cinema il 21 luglio 2023. Nel cast del film troviamo: Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Emma Mackey, Michael Cera e Simu Liu.

Fonte: Deadline