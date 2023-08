Barbie, il film di grande successo di Greta Gerwig, potrebbe non uscire in alcuni paesi del Medio Oriente.

Il distributore Vox Cinemas – partner di distribuzione della Warner Bros. – ha deciso di rinviare l’uscita del film al 31 agosto.

Il motivo, stando a fonti di Variety, è che sarebbero state proposte delle modifiche per censurare alcune sequenze con dialoghi e narrazione a tema LGBTQ. Con tutta probabilità le modifiche non saranno apportate, perciò è possibile che Barbie non venga distribuito in paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait ed Egitto.

