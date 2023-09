Barbie ha già ottenuto un doppio primato: è il maggior incasso cinematografico dell’anno con 1,4 miliardi ottenuti al box-office e il film col miglior botteghino di sempre mai prodotto dalla Warner (con dati non aggiornati all’inflazione). Con l’approssimarsi dell’autunno e della stagione dei premi, è arrivato il momento di pensare alla campagna For Your Consideration in vista degli Oscar del 2024.

Secondo quanto pubblicato da Variety, la Warner punta a far concorrere Barbie nella categoria Miglior sceneggiatura originale (lo script, lo ricordiamo, è a firma di Greta Gerwig e di suo marito, Noah Baumbach).

Fin a qualche settimana fa, non era ancora chiaro se la major avrebbe deciso di puntare alla categoria Miglior sceneggiatura originale o Miglior sceneggiatura non originale perché, a conti fatti, Barbie è basato su un brand globale di proprietà della Mattel. Tuttavia, in virtù del fatto che il lungometraggio racconta una storia originale e che il marchio stesso di Barbie è relativo a una linea di giocattoli e non a un qualche prodotto editoriale edito, lo studio ha optato per la categoria “originale”.

Quello che non è ancora chiaro e se l’Academy accetterà o meno la proposta. Lo scopriremo solo una volta che si saranno aperte le votazioni in seno all’Academy il prossimo 11 gennaio.

Va detto che ai WGA Awards, i premi della gilda degli sceneggiatori che precedono gli Oscar, è accaduto in passato che pellicole basate su materiale letterario venissero comunque proposte come “originali”. Nel 2016 Moonlight venne proposto come film basato su una sceneggiatura originale perché lo spettacolo teatrale su cui era basato non era mai stato pubblicato. Tuttavia, la commissione decise poi di spostarlo nella categoria delle sceneggiature non originali. Il lungometraggio vinse poi l’Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale che venne attribuito a Barry Jenkins e Tarell Alvin McCraney (autore della piece teatrale).

In un’edizione degli Oscar che, in tutta probabilità, riproporrà la sfida del Barbenheimer, il due volte candidato Ryan Gosling verrà invece proposto come Miglior attore non protagonista grazie alla sua performance nei panni di Ken.

FONTE: Variety

