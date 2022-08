Batgirl, i registi rompono il silenzio dopo la cancellazione del film: “Non riusciamo a crederci”

Adil El Arbi e Billal Fallah, i due registi di Batgirl, hanno rilasciato la loro prima dichiarazione congiunta dall’annuncio che il film di Batgirl è stato cancellato. I due si trovavano in Marocco per il matrimonio di El Arbi, e sarebbero dovuti tornare a terminare il montaggio del blockbuster dopo i festeggiamenti, ma purtroppo sono stati sorpresi dalla triste notizia.

Questo il loro messaggio:

Siamo rattristati e sconvolti dalla notizia. Non riusciamo ancora a crederci. Come registi, è fondamentale che il nostro lavoro venga mostrato al pubblico, e sebbene il film fosse ancora ben lungi dall’essere pronto, avremmo voluto che i fan in tutto il mondo avessero avuto la possibilità di vedere e apprezzare la versione definitiva. Forse un giorno potranno farlo, se dio vorrà. Il nostro incredibile cast e la troupe hanno fatto un lavoro pazzesco e hanno lavorato così duramente per portare Batgirl in vita. Saremo sempre grati di aver fatto parte di questo team. È stato un sogno lavorare con attori così fantastici come Michael Keaton, J.K. Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Corey Johnson, Rebecca Front e in particolare la grande Leslie Grace, che ha interpretato Batgirl con così tanta passione, impegno e umanità. Ad ogni modo, da grandi fan di Batman sin da quando eravamo bambini, è stato un privilegio e un onore aver fatto parte del DCEU, anche se per un breve momento. Batgirl per tutta la vita.

La notizia della cancellazione del film ha fatto il giro del mondo in poche ore. Warner Bros. Discovery, dopo la recente fusione e vista la necessità di tagliare i costi, ha approfittato del cambio di strategia – in cui si focalizzerà maggiormente sulle uscite cinematografiche per prodotti come i film DC – per mettere da parte Batgirl rinunciando a terminare la post-produzione e a finanziare il lancio in streaming o al cinema, e preferendo registrare il progetto (a livello contabile) come una semplice “perdita”.