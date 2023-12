Durante il recente Red Sea Film Festival, si è tenuto un Q&A (via Deadline) tra due australiani famosi in tutto il mondo: Baz Luhrmann e Chris Hemsworth. I due hanno iniziato la chiacchierata parlando del ruolo cruciale che ha avuto per entrambi un altro illustre connazionale, ovvero George Miller, regista dei film della saga di Mad Max, che il prossimo anno si espanderà con il prequel Furiosa, nel cui cast è presente proprio Hemsworth (GUARDA IL TRAILER).

Ecco le loro parole:

Luhrmann: 45 anni fa, da bambino in Australia, ho visto George Miller fare questo film [il primo Mad Max] ed è quello che Akira Kurosawa avrebbe definito una realtà immacolata. Questo ha ispirato me e tutti noi australiani a pensare che possiamo avere il nostro modo di raccontare le storie. Hemsworth: Ricordo di aver visto Mad Max e ho ricordi vividi del suo messaggio e del tipo di narrazione. Era una sorta di visione iconica australiana, ma post-apocalittica e aveva un fascino universale. E poi, più tardi, ho iniziato a recitare e il fatto che Mel Gibson fosse nel film come giovane attore ha creato il ponte per molti australiani per andare in America.

Hemsworth si poi è lasciato sfuggire che “gli piacerebbe molto dirigere prima o poi“. Non ha condiviso alcuna informazione su quali tipi di progetti gli piacerebbe realizzare dietro la macchina da presa, ma la sua idea è stata pienamente supportata da Luhrmann. “È fantastico sapere che stai pensando alla regia. Non tutti gli attori vogliono dirigere, ma io dico sempre loro di farlo, se questo è il loro desiderio, perché non c’è niente di meglio che stare dall’altra parte [della macchina da presa]“, le parole di quest’ultimo.

Parlando poi dei colleghi che considera dei modelli, l’interprete di Thor nell’UCM cita in particolare Tom Cruise: “Ciò che apprezzo davvero di ciò che Tom ha fatto è che nel suo lavoro c’è sempre un fattore di intrattenimento, ma anche un messaggio morale sotto. Lo definirei una sorta di apprendimento accidentale“. Gli fa eco Lurhmann:

La cosa interessante di Tom è la sua longevità. Anche adesso lavora così duramente. Ha ancora un’etica del lavoro incredibile. Quando abbiamo l’attività promozionale di Elvis, lui aveva Top Gun. Onestamente, tutti dicevano che il cinema era finito. E poi Tom arriva con un jet e salva il cinema. È stato un fenomeno.

Trovate tutte le informazioni su Furiosa, al cinema da maggio 2024, nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Baz Luhrmann e Chris Hemsworth? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline

