Variety riporta che la costumista Colleen Atwood è al lavoro su Beetlejuice 2, rinnovando la sua assidua collaborazione con Tim Burton.

Atwood è attualmente impegnata a Londra per il sequel del cult uscito nel 1988, che dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo anno. La collaborazione tra la costumista e il regista comprende film come Edward mani di forbice, Mars Attack, Sweeney Todd e Alice in Wonderland, oltre alla serie Mercoledì, disponibile su Netflix. Recentemente, ha lavorato anche all’imminente live action de La Sirenetta, diretto da Rob Marshall e in arrivo a fine maggio.

Nel cast di Beetlejuice 2 ritroveremo Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, insieme ai nuovi arrivati Justin Theroux e Jenna Ortega. Nulla sappiamo la trama, ma la versione più recente della sceneggiatura è stata scritta da Al Gough e Miles Millar, creatori di Mercoledì. Una prima bozza era stata scritta da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg (anche produttori), poi rimaneggiata da Mike Vukadinovich.

La Warner Bros. distribuirà il film al cinema il 6 settembre 2024.

FONTE: Variety

