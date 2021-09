GUARDA: Il trailer di Belfast

di Kenneth Branagh a vincere il premio del pubblico all’edizione 2021 del Toronto International Film Festival . Si tratta di un premio fondamentale per la corsa agli Oscar: l’anno scorso, dopo il Leone D’Oro a Venezia, Nomadland ottenne anche l’Audience Award a Toronto, ottenendo un’enorme spinta promozionale con l’Academy. Negli ultimi 11 anni tutti i vincitori a Toronto hanno ottenuto almeno la nomination all’Oscar come miglior film, e pellicole come Green Book o The Millionaire hanno ottenuto l’ambita statuetta.

Belfast è un film in bianco e nero incentrato sull’infanzia di Branagh nell’Irlanda del Nord durante il 1969, nel pieno del conflitto tra Cattolici e Protestanti. Nel cast Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciaran Hinds e Jude Hill.

Due i runner-up per il premio del pubblico: Scarborough di Shasha Nakhai e Rich Williamson e Il potere del cane di Jane Campion. Il premio Midnight Madness scelto dal pubblico è andato a Titane, già vincitore della Palma d’Oro a Cannes.

La quarantaseiesima edizione del festival si è svolta dal 9 al 18 settembre, e si è conclusa con la proiezione di One Second di Zhang Yimou. Gli accrediti staccati, tra membri dell’industria e giornalisti, sono stati quasi quattromila e si sono divisi tra partecipazione in presenza e digitale.

TORONTO: TUTTI I VINCITORI