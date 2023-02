Bette Midler racconta perché ha rifiutato due cult come Sister Act e Misery non deve morire

Abbiamo recentemente ritrovato Bette Midler nei panni di Winifred ‘Winnie’ Sanderson in Hocus Pocus 2 (LEGGI LA RECENSIONE), il sequel del cult del 1993 uscito in streaming su Disney Plus a fine settembre.

In una recente chiacchierata fatta con Variety, l’attrice ha raccontato che, all’inizio degli anni novanta, sarebbe potuta comparire di fianco a “sua sorella strega” Kathy Najimi anche in un altro storico film per famiglie del tempo, ovvero Sister Act di Emile Ardolino.

Bette Midler spiega di aver rifiutato la proposta per una ragione ben precisa:

Vennero da me per propormi Sister Act e dissi “I miei fan non mi vogliono vedere con addosso un soggolo!”. Riesci a crederci? Quanto è fuori dal comune come cosa? Quanto è folle? Jeffrey Katzenberg mi chiamava ogni giorno “Ti prego, ti prego”. Ma rimasi salda nella mia posizione perché ero davvero spaventata dal costume. Non fa ridere? Potevo indossare qualcune cosa, ma non un abito da suora!

La star sottolinea poi che la sua collega Whoopi Goldberg sia stata semplicemente perfetta in Sister Act. Ma quello di Suor Maria Claretta non è l’unica parte che ha rifiutato in quel periodo. A quanto pare le proposero anche quello di Annie Wilkes in Misery non deve morire, l’adattamento diretto da Rob Reiner dell’omonimo romanzo di Stephen King.

A tal proposito, Bette Midler dice:

Ci fu anche Misery. Ma non potevo davvero farlo. Era troppo violento. Il personaggio non era divertente e non aveva alcuna redenzione. Gli taglia un piede! Andiamo, chi lo farebbe.

In realtà, nel film, la scena in cui Annie Wilkes taglia il piede allo scrittore Paul Sheldon (James Caan) non è presente. Lo sceneggiatore del lungometraggio, William Goldman, l’aveva messa nello script e aveva lottato per il suo inserimento. Reiner però decise di smorzare i toni e il passaggio venne cambiato in una “semplice” rottura delle caviglie. Come noto, Annie Wilkes è stata interpretata da Kathy Bates che ha vinto anche un Oscar per la sua performance.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Variety