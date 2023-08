Ne remake live action Disney di Biancaneve, in uscita nel 2024, Gal Gadot interpreta la regina cattiva. In un’intervista con GQ, l’attrice ha raccontato di aver dovuto sostenere un provino prima di ottenere la parte. Ecco le sue parole:

È stata la prima volta, da un po’ di tempo a questa parte, che ho dovuto fare un provino per un progetto. Dovevano assicurarsi che sapessi cantare, perché si trattava di un musical. Così, per un mese ho lavorato sulla canzone e poi ho fatto il provino, abbiamo filmato la canzone, ho ottenuto la parte ed è stato molto emozionante. È stato molto emozionante filmare la canzone perché è molto diversa da qualsiasi altra cosa io abbia mai fatto. È così deliziosa e piacevole e ho potuto davvero fare le cose in grande e teatrali. Non vedo l’ora che vediate questo film.

Potete vedere l’intervista completa a Gadot qui sotto:

Rachel Zegler sarà la protagonista di Biancaneve, mentre Andrew Burnap avrà un ruolo centrale e inedito che non sarà né quello del principe né quello del cacciatore. Potete invece ritrovare Gadot in Heart of Stone, action da poco disponibile su Netflix.

Cosa ne pensate dell’anedotto di Gal Gadot su Biancaneve? Lasciate un commento!

FONTE: YT

Classifiche consigliate