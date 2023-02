Big Fish: Billy Crudup aveva cercato di convincere Tim Burton che il suo personaggio era il protagonista del film

In un’intervista con CB per promuovere la sua nuova serie Hello Tomorrow!, Billy Crudup ha raccontato un aneddoto su Big Fish. Il film di Tim Burton uscito nel 2005 racconta la storia di Edward Bloom, la cui versione più giovane è interpretata da Ewan McGregor, mentre quella più anziana da Albert Finney. Quest’ultima condivide molte scene con il figlio William (Crudup), che fa fatica a credere ai bizzarri racconti del padre. Secondo l’attore, questo personaggio era molto più importante per la storia di quanto non sembri e aveva cercato di convincere di questo anche lo stesso regista.

Ecco le sue parole:

Ripensandoci, mi relaziono molto di più con il personaggio di Albert Finney ora di quando abbiamo girato il film. Ricordo che cercavo di convincere Tim Burton che il mio personaggio era il protagonista. In realtà, era lui che si aggrappava alla verità e tutti continuavano a dire: “No, no, Billy, non ci arrivi. Le bellissime fantasie che sta creando stanno realizzando una vita magica“. E io pensavo: “No! Se potesse dargli la verità, allora entrambi sarebbero nella realtà e potrebbero condividere il presente insieme e avere davvero l’amore“.

Ambientato in un mondo retro-futuro, Hello Tomorrow! segue le vicende di un gruppo di venditori ambulanti che vendono multiproprietà lunari. Billy Crudup interpreta Jack, un venditore di grande talento e ambizione, la cui fede incrollabile in un domani più luminoso è fonte di ispirazione per i suoi colleghi, rivitalizza i suoi clienti più disperati, ma minaccia di lasciarlo pericolosamente perso nel sogno stesso che lo sostiene. Nel cast che affianca Crudup troviamo Haneefah Wood (Truth Be Told, Giorno per giorno), Alison Pill (Loro, The Newsroom), Nicholas Podany (Harry Potter e la maledizione dell’erede), Dewshane Williams (The Umbrella Academy, In the Dark), il vincitore dell’Emmy Award Hank Azaria (Brockmire, Ray Donovan), Matthew Maher (Our Flag Means Death) e la candidata all’Oscar Jacki Weaver (Il lato positivo, Animal Kingdom).

I primi tre episodi sono disponibili su Apple TV+ dal 17 febbraio: ecco la nostra recensione.

Cosa ne pensate delle parole di Billy Crudup su Big Fish? Lasciate un commento!

FONTE: CB