Black Adam 2: i primi dettagli su quando verrà girato il sequel del cinecomic con The Rock

Black Adam si appresta ad affrontare la prova dei botteghini internazionali nel corso di questo fine settimana, ma, come da cinecomic che si rispetti, è già tempo di pensare a Black Adam 2. E dopo il lunghissimo percorso durato più di un decennio che ha portato all’uscita del cinecomic DC, i produttori del kolossal, nonché soci di Dwayne Johnson, Hiram Garcia e Beau Flynn hanno tranquillizzato in merito al fatto che questa volta, fra Black Adam 1 e 2, non passerà molto tempo.

“Non preoccuparti” dice Flynn al giornalista di Comic Book che lo sta intervistando “Questa volta sarà più veloce”. Gli fa eco Garcia aggiungendo che “Non impiegheremo così tanto tempo (per fare Black Adam 2, ndr.) te lo posso promettere. Ormai abbiamo mosso la prima tessera del domino quindi ci muoveremo più veloci, di sicuro”.

Flynn prosegue:

iApriremo le danze appena la sceneggiatura sarà pronta, direi presto.

Hiram Garcia sottolinea poi che, per il futuro tanto del franchise di Black Adam, quanto, più generalmente, del DCEU è importante dare per assodato che il personaggio di The Rock e Superman sono destinati a incrociare spesso e volentieri i loro destini.

Sarà molto interessante vedere come si andrà ad incastrare la lavorazione di Black Adam 2 nella già fittissima agenda di The Rock e della sua casa di produzione, la Seven Bucks. Il seguito del lungometraggio DC non ha ancora l’ufficialità, lo ricordiamo. Qualora questa dovesse arrivare in tempi brevi, magari a margine di un esordio al botteghino particolarmente muscolare, si tratterebbe di un progetto da incastrare in mezzo alla lavorazione di Red One, ai seguiti di Red Notice e al nuovo Jumanji.

New Line Cinema presenta una produzione Seven Bucks/Flynn Co. Production, A Jaume Collet-Serra Film, “Black Adam”, in arrivo nelle sale italiane dal 20 ottobre 2022. Il blockbuster è distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

