Black Adam: ecco i dettagli di una scena leggermente tagliata per evitare il divieto ai minori

In un’intervista con Before&After, due artisti dei VFX di Black Adam (LEGGI LA RECENSIONE) hanno raccontato i dettagli di una scena del film che è stata leggermente tagliata per evitare di ricevere il divieto ai minori.

Il momento in questione arriva all’inizio della pellicola, quando il protagonista, interpretato da Dwayne Johnson, lotta contro un gruppo di mercenari e conteneva un particolare dettaglio cruento che non è stato approvato dalla MPAA. Ecco quale:

Greg Teegarden: Avevano una protesi del braccio sul set. L’avranno fatto cadere 20 o 30 volte e sembrava sempre un braccio finto. Così abbiamo deciso: “Possiamo sistemarlo“. Avevamo già quello che serviva. Non è stato un grosso problema strappare un braccio e allinearlo al punto in cui era collegato alla spalla e aggiungere un po’ di “gustoso” gore. In questo modo, quando è caduto a terra, abbiamo avuto il pieno controllo e non è sembrato un pezzo di gomma che colpisce il terreno.

Così, un giorno eravamo seduti a [guardare i] giornalieri e ho detto a Nikos [Kalaitzidis, collega]: “Sarebbe davvero divertente se, quando colpisce il terreno, si sentisse come se avesse un ultima piccola contrazione al dito“. Arda, il nostro supervisore delle animazioni, ha detto: “Sì, posso farlo“. Così l’ha fatto e tutti abbiamo pensato: “È fantastico“. Poi l’abbiamo mostrato a Bill Westenhofer, che l’ha mostrato a Jaume [Collet-Serra, regista] ed è piaciuto a tutti. Era nel film, ma poi non è stato approvato dalla MPAA. Non si può avere una mano disincarnata che giace a terra e il dito che si muove all’improvviso. Il fatto è che era fantastico perché aveva tempi perfettamente comici.

Nikos Kalaitzidis: Alla fine, l’hanno semplicemente ridotta. Hanno tolto qualche fotogramma.