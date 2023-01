Black Panther 2: la direttrice della fotografia racconta come è stata girata la scena post-credit

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Autumn Durald Arkapaw, direttrice della fotografia di Black Panther 2 (LEGGI LA RECENSIONE) ha raccontato come è stata girare la scena post-credit del film e perché è così importante per la storia. Ovviamente non proseguite la lettura se non avete visto il film e non volete incappare in SPOILER.

Nel passaggio in questione vediamo Shuri (Letitia Wright) su la spiaggia ad Haiti, quando viene raggiunta da Nakia (Lupita Nyong’o), che rivela che lei e T’Challa hanno avuto un figlio. Ecco le parole di Arkapaw:

Io e Ryan volevamo [girare] alla fine della giornata. Era la luce migliore per l’angolazione che volevamo. E siamo stati un po’ fortunati: quel giorno c’era molto vento e gli alberi oscillavano. Non c’erano molte nuvole. Abbiamo ottenuto quel bel riflesso che entra nell’obiettivo. La loro performance è così sensibile e bella. È una delle cose più impressionanti che abbia mai girato, in quanto tutto si è rivelato così bello e naturale. E su una spiaggia di Porto Rico, dove guardiamo il tramonto proprio dietro di lei… Racchiude il senso di questo film. Parla di famiglia e di rinascita. Si tratta di cercare di lasciar andare il dolore, che però rimane con te, e a volte devi portarlo con te, e te lo ricordi. È uno dei finali più belli che abbia mai visto.

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, è uscito il 9 novembre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia.

