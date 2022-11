In un’intervista con Variety, Dominique Thorne, Riri Williams in Black Panther: Wakanda Forever (LEGGI LA RECENSIONE), ha raccontato cosa ha provato nell’indossare l’armatura di Ironheart (la prima che si vede nel film ora in sale) e ha rivelato che è stata realizzata completamente a mano senza l’intervento del digitale.

Ecco le sue parole:

È stato davvero forte, non voglio mentire, ed è stato così ultraterreno sentirne il peso. È stato il modo più veloce per entrare in Riri Williams perché, ovviamente, è una patita di ingegneria e meccanica. Le piace costruire cose con le mani, partendo da zero, per dare forma a ciò che ha in mente.

A differenza di altre armature che possono essere aggiunte in un secondo momento con effetti visivi, la Mark I era completamente fisica. Sentire il peso di quella tuta sul mio corpo e capire come si muoveva è stato bellissimo. Mi aspettavo che fosse ingombrante e scomoda, ma non appena l’ho indossata mi sono detta: “Oh, è stata costruita così bene, ho tutte le articolazioni libere e possono fare tutti i movimenti che voglio! E vola? Wow!”.