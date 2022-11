Black Panther: Wakanda Forever, Danai Gurira difende il film dalle critiche di chi non lo ritiene “cinema”

In un’intervista con GQ, Danai Gurira, interprete di Okoye in Black Panther: Wakanda Forever (LEGGI LA RECENSIONE), ha difeso il film dalle critiche di registi come Martin Scorsese che sostengono come i titoli dell’UCM non siano “cinema”.

Ecco le sue parole:

Ho lavorato a stretto contatto con Ryan Coogler [regista del film]. La mia esperienza di lavoro sotto la sua guida è stata sicuramente profondamente cinematografica in tutti i modi che posso immaginare. Non abbiamo lasciato nulla a casa, abbiamo portato tutto: la nostra comprensione della nostra cultura, della nostra umanità, del nostro genere, delle complessità del mondo in cui ci troviamo e di tutte le specificità di questo mondo. Per questo franchise è necessario scendere in campo e riversare tutto quello che abbiamo in questo franchise, ed è quello che assolutamente abbiamo fatto. Non abbiamo affrontato nessuno dei due film dicendo: “Oh, non è stato niente di che”. No. Era tutto quello che avevamo. Era tutto quello che avevamo, e anche di più. Spero che questo sia cinema per qualcuno.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever è al cinema dal 9 novembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

