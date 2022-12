Black Panther: Wakanda Forever, Danai Gurira racconta i dettagli di una scena eliminata con Okoye

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In un’intervista con Deadline, Danai Gurira, interprete di Okoye in Black Panther: Wakanda Forever (LEGGI LA RECENSIONE) ha raccontato i dettagli di una scena eliminata dal film che vedeva il suo personaggio insieme a Shuri (Letitia Wright). Le sue dichiarazioni contengono alcune anticipazioni sulla trama, dunque vi invitiamo a non proseguire la lettura se non volete incappare in SPOILER.

Nel film, dopo che Shuri e Riri (Dominque Thorne) sono state rapite da un piccolo gruppo di Talokani, la regina Ramonda (Angela Bassett) si infuria con Okoye, che avrebbe dovuto proteggerle. Ritenendola inadatta a svolgere i suoi compiti, la regina la rimuove dal ruolo di capitano delle Dora Milaje, le forze speciali del Wakanda. La donna partecipa poi comunque alla battaglia finale, indossando una nuova tuta realizzata da Shuri.

L’attrice ha raccontato che, durante un evento con la stampa ai DGA (Directors Guild Awards), il regista Ryan Coogler e il produttore Nate Moore hanno discusso delle scene eliminate dal montaggio finale, tra cui una incentrata su Okoye:

E poi ce n’è un altra fondamentale, che riguarda il mio personaggio che saluta Shuri e la sorprende ad Haiti inaspettatamente. Shuri dice: “Torni alle Dora?” e il mio personaggio dice di no. E lei: “Dove andrai?” e io: “Ovunque mi porti la mia tuta blu” e lei se ne va. Dopo un momento bellissimo, lei se ne va. […] Non sappiamo dove stia andando Okoye, sappiamo solo che si sta lasciando andare. Stava lottando per mantenere quella posizione e poi l’ha lasciata andare. Questo è un po’ il suo arco narrativo, il fatto che molla la presa. E non sappiamo dove questo (la) porterà.

Gurira continua dicendo che, se dovessimo rivedere Okoye, questo filo conduttore è qualcosa che le piacerebbe approfondire. Lo definisce qualcosa di “molto, molto eccitante“, considerando che Okoye, fino a questo momento, ha avuto un unico scopo fondamentale nel tempo trascorso nel MCU. L’attrice si dichiara interessata a vedere come una donna come lei, “abituata a portare sulle spalle la nazione più avanzata del pianeta“, andrà avanti. “Cosa fa quando si lascia andare? Chi diventa?“.

Vi ricordiamo che Black Panther: Wakanda Forever è uscito al cinema lo scorso 9 novembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Deadline