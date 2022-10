Black Panther: Wakanda Forever, le nuove proiezioni parlano di un esordio da 175 milioni negli USA

Sembra proprio che, insieme a Black Adam, anche Black Panther: Wakanda Forever sia destinato a ravvivare le finanze dei cinema quando, a partire dall’11 novembre in nordamerica e dal 9 in Italia, approderà nelle sale.

La pellicola diretta da Ryan Coogler, stando alle stime d’incasso realizzate da NRG, dovrebbe ottenere un incasso, nella tre giorni nordamericana che va dall’11 al 13 novembre, da almeno 175 milioni di dollari; una previsione, questa, che potrebbe anche essere vista al rialzo con gli sforzi di marketing finali che la Disney metterà in essere nelle giornate che ci separano dall’uscita di Black Panther: Wakanda Forever.

Il primo Black Panther, nel febbraio del 2018, aveva debuttato, a livello di mercato domestico, con 202 milioni di dollari, chiudendo la sua corsa con 1.34 miliardi dai botteghini di tutto il mondo.

Il paragone fra le performance di questa seconda iterazione e il primo capitolo appare improbo un po’ perché il mercato della sala sta ancora tentando di riprendersi dal durissimo colo inferto dal Covid, un po’ per via della morte prematura dell’interprete di T’Challa, Chadwick Boseman, che ha inevitabilmente causato una riformulazione della trama.

Rispetto alle stime di Box Office Pro che abbiamo citato qualche giorno fa (ECCO TUTTI I DETTAGLI), quelle dell’Hollywood Reporter sembrano più all’insegna della cautela aggiuntiva, ma anche se il lungometraggio Marvel dovesse effettivamente aprire con 175 milioni, il record assoluto per il miglior esordio di novembre finirebbe comunque in mano alla divisione cinematografica della Casa delle Idee. Attualmente, il record è ancora in mano a Hunger Games: la ragazza di fuoco, con 158.1 milioni di dollari.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: The Hollywood Reporter