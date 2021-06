LEGGI ANCHE – Vedova Nera, la recensione

I Marvel Studios stanno finalmente per tornare al cinema con, il film diretto da Cate Shortland con, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour.

Il cinecomic, ambientato naturalmente prima dei fatti narrati in Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame, doveva inizialmente uscire la scorsa primavera ed è stato poi rimandato al luglio di quest’anno apprestandosi a diventare, in linea di massima e a meno di eventuali altre “problematiche” di natura sanitaria, l’unico lungometraggio targato Marvel Studios ad essere distribuito in forma ibrida sala e streaming (Shang-Chi arriverà esclusivamente in sala). Come già accaduto con Raya e l’ultimo drago, Mulan e Crudelia, Black Widow sarà sia al cinema che online su Disney+ con accesso VIP il prossimo 9 luglio. Per quel che riguarda l’Italia, la pellicola arriverà nei cinema il 7 luglio e poi su Disney+ sempre con accesso VIP due giorni dopo.

Sarà dunque possibile scegliere se gustare il lungometraggio in sala – lì dove possibile e disponibile – a partire dal 7 luglio oppure “in salotto” su Disney+ con accesso VIP. Come viene spiegato nell’apposita pagina della piattaforma:

Accesso VIP ti consente di guardare comodamente da casa alcuni dei film in prossima uscita nelle sale cinematografiche prima che siano disponibili per tutti gli abbonati Disney+. Se un film è disponibile con l’offerta Accesso VIP, puoi ottenerlo pagando una tariffa aggiuntiva di 21,99 €* e guardarlo tutte le volte che vuoi finché sarai abbonato a Disney+.

Per ordinare con accesso VIP:

Accedi a disneyplus.com

Seleziona il titolo disponibile con Accesso VIP nella schermata home oppure esegui una ricerca

Seleziona PREORDINA (se è possibile preordinare) o SBLOCCA ORA

Conferma l’ordine utilizzando i tuoi dati di pagamento già memorizzati, un nuovo metodo di pagamento o un acquisto in-app effettuato tramite una terza parte

Una volta che il pagamento è accettato, tornerai alla schermata principale

Seleziona RIPRODUCI per iniziare lo streaming

Puoi iniziare a guardare titoli preordinati non appena sono disponibili con Accesso VIP

La pellicola verrà poi distribuita gratuitamente nel catalogo di Disney+ a partire dal 6 ottobre.

Il film è diretto da Cate Shortland e vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

