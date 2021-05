Nel nuovo numero di Total Film si parla anche diil cinecomic di Cate Shortland che sarà nei cinema italiani dal 7 luglio e poi su Disney+ con Accesso VIP dal 9 luglio.

Nel giornale si parla di passaggi di testimone, visto che questo sarà l’ultimo film con Scarlett Johansson e – presumibilmente – il primo di tanti per Florence Pugh.

“La attende una carriera davvero bellissima… è una persona molto speciale” ha commentato Johansson. Sull’ereditare il titolo di Vedova Nera dalla sua collega, Pugh ha invece spiegato:

Anche se ovviamente è lì la direzione a cui tutti puntano e a cui vogliono pensare, ovvero cosa succederà in futuro, il film non mi è mai sembrato inteso per risultare un passaggio di consegne.

David Harbour ha invece parlato di Guardiano rosso:

La cosa bella di tutto questo gruppo di persone è che hanno una parte del proprio passato di cui si pentono. […] Li ritroviamo cresciuti, più vecchi, con più esperienza di vita, conoscono di più del sistema e del mondo in cui vivono. [Guardiano rosso] ha un po’ un carattere da gangster. Coperto di tatuaggi, con la barba e i denti dorati. È pazzo, non se la sta passando bene e ha bisogno di redenzione.

Black Widow, lo ricordiamo, uscirà nei cinema americani il prossimo 9 luglio e, in contemporanea, sarà disponibile anche su Disney+ con accesso VIP, così come avvenuto con Mulan e Raya e l’ultimo drago. Per quel che riguarda l’Italia, la pellicola arriverà nei cinema il 7 luglio e poi su Disney+ sempre con accesso VIP due giorni dopo.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios arriverà il 7 luglio al cinema e il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!