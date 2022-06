Manca sempre meno all’inizio delle riprese, il cinecomic Marvel con protagonistache di recente ha accolto nel cast anche, l’attore didi

Stando a quando sostenuto dal sito di monitoraggio di produzione Production List, le riprese del cinecomic inizieranno il 4 luglio e si terranno sia ad Atlanta, in Georga, che nel corso degli anni ha ospitato un mucchio di produzioni Marvel, che a New Orleans.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sul cast o sulla produzione, ma vi terremo aggiornati.

Blade avrà per protagonista Mahershala Ali nei panni del personaggio già portato sullo schermo da Wesley Snipes in due film che erano vietati ai minori. L’attore protagonista aveva già avuto modo di sottolineare il suo fascino per una storia più cupa, nonostante come confermato dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige la pellicola otterrà con tutta probabilità un PG-13. Osei-Kuffour (autrice di Watchmen) sarà sceneggiatrice.

